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Если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война, - Зеленский

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 11:13
Если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни украинская, ни российская стороны никто не готовы к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.

Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30", посвященному вопросам безопасности.

"Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне - ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война", - заявил президент.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по словам Зеленского, на Донбассе значительно уменьшились выстрелов. Он отметил, что снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.

Также президент сообщал, что украинская власть не согласна сокращать государственные границы ни на миллиметр. И не успокоится, пока некоторые участки границы находятся не под контролем.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам "с агрессивными планами". По его словам, Россия будет обеспечивать права российского народа и твердо защищать национальные интересы.

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