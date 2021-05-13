ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія, попри на заяву про відведення військ, перекинула нове озброєння в Крим, - ОБСЄ

Новость на русском →
Крим, Четвер 13 травня 2021 20:49
Росія, попри на заяву про відведення військ, перекинула нове озброєння в Крим, - ОБСЄ Фото: Росія перекинула нове озброєння в Крим (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація почала перекидати важку військову техніку на територію окупованого Криму. Також Росія активно закликає до своєї армії тисячі жителів півострова.

Про це заявила виконуючий обов'язки заступника глави місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллері.

Зокрема, Росія перекидає в Крим елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці і бронетехніку, серед іншого обладнання і техніки.

"Ми закликаємо Росію припинити репресії в Криму і звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона утримує. Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію і окупацію Криму і вивести всі свої сили і техніку зі Сходу України", - заявила Розенсток-Сіллері.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не фіксує зменшення російських військ біля українського кордону.

При цьому президент вважає, що зараз ніхто, в тому числі і РФ, не готові піти на повномасштабне загострення ситуації. Зеленський зазначив, що якщо це станеться, може початися світова війна.

Також РБК-Україна писало, що глава СБУ Іван Баканов заявив про п'ять напрямків, на яких РФ розгорнула свої війська. При цьому він зазначив, що в цьому контексті не варто забувати про Білорусь, яка є союзником РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ОБСЄ Російська Федерація Крим
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним