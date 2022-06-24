Россия несет полную ответственность за продовольственный кризис: итоги саммита ЕС

Европейский совет потребовал от России немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты и вывоз зерна, а также разблокировать Черное море, в частности, Одесский порт, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие судоходные операции.

Европейский Совет поддерживает усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по этому поводу, а также подчеркивает, что санкции ЕС против России позволяют свободное обращение сельскохозяйственной продукции и питания и доставку гуманитарной помощи.

Кроме того, европейские лидеры призвали Еврокомиссию и страны-члены ЕС во взаимодействии с международными партнерами и организациями, в частности, в рамках ООН и G7 способствовать решению продовольственной опасности.

Лидеры ЕС в принятом документе решительно осудили неизбирательные атаки России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призвали Россию немедленно и безусловно вывести все свои силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

В ЕС напомнили о выделении новой макрофинансовой помощи до 9 млрд евро, а также пообещали приложить усилия, чтобы ускорить поставки вооружения.

Напомним, недавно стало известно, что Франция совместно со странами ЕС прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 млн тонн зерновых.

До этого в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

Кроме того, Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

Минобороны Турции внедрило так называемую дипломатию "красной линии" для разрешения зернового кризиса, вызванного военным вторжением России в Украину. Так, Анкара, Киев и Москва сформировали открытый канал связи, чтобы решить проблему с вывозом украинского зерна.