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Турция предложила РФ встречу с Украиной и ООН по вывозу зерна, - Чавушоглу

Новина українською →
Анкара, Суббота 11 июня 2022 14:54
Турция предложила РФ встречу с Украиной и ООН по вывозу зерна, - Чавушоглу Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов. И ждет ответа от РФ на эту инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которого цитирует Hurriyet.

"Мы заявили о готовности провести в Стамбуле встречу по этому вопросу между Россией, Украиной, Турцией и ООН, это предложение ООН и оно является наиболее правильным. Наша позиция была ясно донесена, сейчас мы ждем ответа от России", - сказал Чавушоглу

Напомним, 8 июня в Анкаре состоялись переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировании украинских портов и вывозе зерна по Черному морю.

После чего глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна по Черному морю.

Добавим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, наша страна не верит никаким условиям РФ по разблокированию портов и назвал единый формат безопасного восстановления экспорта.

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