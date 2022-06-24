Росія несе повну відповідальність за продовольчу кризу: підсумки саміту ЄС

Європейська Рада зажадала від Росії негайно припинити атаки на сільськогосподарські об'єкти і вивезення зерна, а також розблокувати Чорне море, зокрема, Одеський порт, щоб дозволити експорт зерна і комерційні судноплавні операції.

Європейська рада підтримує зусилля Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з цього приводу, а також підкреслює, що санкції ЄС проти Росії дозволяють вільний обіг сільськогосподарської продукції та харчування і доставку гуманітарної допомоги.

Крім того, європейські лідери закликали Єврокомісію і країни-члени ЄС у взаємодії з міжнародними партнерами та організаціями, зокрема, в рамках ООН і G7 сприяти вирішенню продовольчої небезпеки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Франція спільно з країнами ЄС опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію. Йдеться про 22 млн тонн зернових.

До цього в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.

Також повідомлялося, що в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна.

Крім того, Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів.

Міноборони Туреччини запровадило так звану дипломатію "червоної лінії" для вирішення зернової кризи, викликаної військовим вторгненням Росії в Україну. Так, Анкара, Київ і Москва сформували відкритий канал зв'язку, щоб вирішити проблему з вивезенням українського зерна.