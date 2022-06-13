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Урожай-2022: в Украине готовят мощности для временного хранения зерна

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 13:57
Урожай-2022: в Украине готовят мощности для временного хранения зерна Фото: урожай зерна 2022 года будут хранить в рукавах (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В Минагрополитики готовятся применять технологии для временного хранения зерна. Это необходимо, чтобы не потерять урожай, если возобновить экспорт не удастся.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает".

Как рассказал РБК-Украина заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, планируется закупить так называемые "рукава" и зерновые кольца. Это большие полиэтиленовые мешки вместимостью до 200 тонн каждый и металлические кольца, которые можно устанавливать прямо на полях, засыпать туда зерно и хранить под специальным покрытием с вентиляцией.

Как отмечается в материале, такие технологии используются в США и Канаде.

Как сообщало РБК-Украина, вопрос с экспортом зерна из Украины необходимо решить до конца лета, иначе возникнет новая проблема. Уже в сентябре негде будет хранить продукцию нового урожая.

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Министерство аграрной политики
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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает