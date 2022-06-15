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Турция создала открытый канал связи с Украиной и РФ для решения зернового кризиса

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Анкара, Среда 15 июня 2022 15:30
Турция создала открытый канал связи с Украиной и РФ для решения зернового кризиса Фото: Турция создала открытый канал связи с Украиной и РФ (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Турции внедрило так называемую дипломатию "красной линии" для разрешения зернового кризиса, вызванного военным вторжением России в Украину. Так, Анкара, Киев и Москва сформировали открытый канал связи, чтобы решить проблему с вывозом украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Из-за того, что суда с продовольствием не могут выйти из украинских портов, во всем мире наблюдается зерновой кризис. Мины и конфликты вокруг складов делают решение проблемы еще более трудным.

Под руководством министра национальной обороны Хулуси Акара была сформирована "красная линия", в которой будет назначено по одному сотруднику от каждого из Министерств обороны для более тщательного обсуждения вопроса и доведения его до решения.

"У нас интенсивные переговоры как с Россией, так и с Украиной. У обеих сторон есть некоторые оговорки. Мы работаем над устранением оговорок. Надежда в этом отношении сохраняется", - заявил министр Акара, добавив, что Турция хочет, чтобы зерновой кризис закончился как можно скорее.

Напомним, ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

Кроме того, Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

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