Россия хочет дестабилизировать Киев и Харьков, чтобы сменить власть, - ОП
В ходе наступления России на Украину российская сторона хочет дестабилизировать Киев и Харьков. Конечная цель - это смена руководства Украины на марионеточное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Есть попытка дестабилизировать ситуацию в ряде городов, в первую очередь это Харьков и Киев. И ключевое задание, насколько я понимаю, убрать высшее руководство страны, создать максимально панику, после чего завести... То есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти, после чего завести каких-либо своих марионеток принять пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией", - отметил Подоляк.
Напомним, ранее Подоляк говорил, что российские войска могут пытаться занять правительственный квартал в Киеве и ликвидировать руководство страны.
Он также назвал две тактические цели России в войне против Украины.