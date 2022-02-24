ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ вторглась на многих направлениях, пограничники отходят на запасные позиции, - ГПС

Новина українською →
Киев, Четверг 24 февраля 2022 15:04
РФ вторглась на многих направлениях, пограничники отходят на запасные позиции, - ГПС Фото: украинские пограничники отбивают вторжение России (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Артем Горовенко

Вторжение России в Украину произошло на многих направлениях. В зависимости от развития ситуации пограничники отходят на запасные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

Сообщается, что пограничники вместе с ВСУ и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

"Отметим, что вооруженными силами государства-агрессора совершено вторжение во многих направлениях. Огонь по приграничным подразделениям и пунктам пропуска осуществлялся артиллерией и авиацией, после чего происходило движение военной техники", - говорится в сообщении.

Российское вторжение зафиксировано в Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областях (остров Змеиный) и в зоне ООС.

"Пограничные подразделения, в зависимости от развития обстановки, передислоцируются на запасные позиции и действуют совместно с украинскими воинами", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Одесской области появились группы российских разведчиков-диверсантов, их заметили в Бессарабском и Черноморском районах.

А в Офисе президента заявили, что российские войска могут пытаться занять правительственный квартал в Киеве и ликвидировать руководство страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина