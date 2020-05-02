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Россия настаивала на выдаче 9 участников беспорядков в Одессе в рамках обмена пленными, - МИД

Новости » Политика     02.05.2020 - 21:09
Россия настаивала на выдаче 9 участников беспорядков в Одессе в рамках обмена пленными, - МИД
Фото: события в Одессе 2 мая 2014 года (2mayodessa.org)

В МИД призвали международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде

В рамках переговоров о проведении обмена пленными Российская Федерация настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, принимавших прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков 2 мая в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

При этом в ведомстве призвали международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

"В рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Одессе вблизи Куликова поля произошли столкновения. Конфликт возник из-за того, что одному из мужчин не понравилось, что другой говорит на украинском языке. К конфликту присоединились еще несколько человек, но столкновение удалось остановить. Полиция задержала одного из участников и составила протокол.

Позже правоохранители задержали еще двух правонарушителей на Куликовом поле в Одессе.

Кроме того, правоохранители перешли на усиленный режим работы из-за шестой годовщины событий 2 мая в Одессе. Полиция и Национальная гвардия усиленно патрулируют центр города, а Куликовом поле оцеплено правоохранителями.

Трагические события 2 мая в Одессе стали элементом провального проекта "Новороссия", - МИД В Одессе на Куликовом поле задержали еще двух нарушителей
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