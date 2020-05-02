Росія наполягала на видачу 9 учасників заворушень в Одесі в рамках обміну полоненими, - МЗС

Фото: події в Одесі 2 травня 2014 року (2mayodessa.org)

У МЗС закликали міжнародне співтовариство до подальших спільних зусиль з протидії російській пропаганді

У рамках переговорів про здійснення обміну полоненими Російська Федерація наполягала на видачу щонайменше дев'яти осіб, які брали пряму або непряму участь в організації масових заворушень 2 травня в Одесі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

При цьому у відомстві закликали міжнародне співтовариство до подальших спільних зусиль з протидії російської пропаганди і дезінформації.

"У рамках переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні - грудні 2019 року Росія наполягала на видачу щонайменше 9 осіб, які брали пряму або непряму участь в організації масових заворушень в Одесі під російськими прапорами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі поблизу Куликова поля відбулися сутички. Конфлікт виник через те, що одному з чоловіків не сподобалося, що інший говорить українською мовою. До конфлікту приєдналися ще кілька людей, але зіткнення вдалося зупинити. Поліція затримала одного з учасників і склала протокол.

Пізніше правоохоронці затримали ще двох правопорушників на Куликовому полі в Одесі.

Крім того, правоохоронці перейшли на посилений режим роботи з-за шостої річниці подій 2 травня в Одесі. Поліція і Національна гвардія посилено патрулюють центр міста, а Куликовому полі очеплена правоохоронцями.