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В Одессе на Куликовом поле задержали еще двух нарушителей

Новости » Общество     02.05.2020 - 17:32
В Одессе на Куликовом поле задержали еще двух нарушителей
Фото: полиция обеспечивает правопорядок в Одессе (od.npu.gov.ua)

Один из нарушителей оказывал сопротивление правоохранителям

Правоохранители задержали еще двух правонарушителей на Куликовом поле в Одессе, где сегодня проходят мероприятия к шестой годовщине событий 2 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу местной полиции.

По данным полиции, сегодня был задержан мужчина, 1955 года рождения, который нецензурно выражался в адрес граждан и оказывал сопротивление правоохранителям, пытающимся его утихомирить. Нарушитель также не имел средств индивидуальной защиты. В отношении мужчины составили протокол сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также правоохранители задержали мужчину, 1972 года рождения, который появился в общественном месте в нетрезвом виде. В отношении мужчины был составлен протокол по ст. 178 КУоАП.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Куликова поля в Одессе сегодня произошли столкновения. Один из мужчин устроил конфликт со стримером, который разговаривал на украинском языке. К конфликту присоединились еще несколько мужчин. Столкновение остановили активисты, а полиция задержала одного из участников конфликта.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители перешли сегодня на усиленный режим работы из-за шестой годовщины событий 2 мая в Одессе. Полиция и Национальная гвардия усиленно патрулируют центр города, а Куликово поле оцеплено правоохранителями.

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