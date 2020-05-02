Трагические события 2 мая в Одессе стали элементом провального проекта "Новороссия", - МИД

Фото: пожар в Доме профсоюзов в Одессе (2mayodessa.org)

В МИД отметили, что 2 мая должно было стать решающим днем в реализации планов по созданию "народной республики"

Трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Российской Федерацией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что в Одессе "экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе - провозглашение фейковой "народной республики", массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивание местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур".

В ведомстве отметили, что 2 мая должно было стать решающим днем в реализации таких планов.

"Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, предшествующих пожару в Доме профсоюзов. Также не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц.

"По результатам расследований по уголовным производствам по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно 3 лиц судами вынесены обвинительные приговоры. Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование событий 2 мая в Одессе. При этом в организации дали рекомендации органам власти относительно эффективного осуществления расследования.

Добавим, что сегодня в Одессе вблизи Куликова поля произошли столкновения. Конфликт возник из-за того, что одному из мужчин не понравилось, что другой говорит на украинском языке. К конфликту присоединились еще несколько человек, но столкновение удалось остановить. Полиция задержала одного из участников и составила протокол.