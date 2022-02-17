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Россия наращивает войска на границе с Украиной, - разведка Британии

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Лондон, Четверг 17 февраля 2022 01:28
Россия наращивает войска на границе с Украиной, - разведка Британии Фото: Россия наращивает войска на границе с Украиной (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Он отметил, что Британия не видит свидетельств того, что РФ отводит войска от границы Украины.

"Вопреки своим утверждениям, Россия продолжает наращивать свои военные возможности на границе с Украиной. В том числе в это входят позиции для дополнительных бронированных машин, вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы", - заявил генерал.

Напомним, 16 февраля Министерство обороны России заявило об отводе части войск из оккупированного Крыма.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что заявления России по отводу войск еще ничего не значат.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ в связи с отводом части российских войск от границ Украины пока нет.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что согласно отчету разведки нет доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

Отметим, российская сторона заявила об отводе части войск из оккупированного Крыма.

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