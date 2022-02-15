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Деэскалации не видим: в НАТО отреагировали на отвод части войск РФ от границ Украины

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Брюссель, Вторник 15 февраля 2022 14:57
Деэскалации не видим: в НАТО отреагировали на отвод части войск РФ от границ Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ, в связи с отводом части российских войск от границ Украины, пока нет. Он призвал Москву "перестать готовиться к войне" и "отойти от края пропасти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации. Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма", - сказал Столтенберг.

Вместе с тем генсек НАТО назвал нынешнюю ситуацию "самым серьезным кризисом безопасности, с которым сталкивалась Европа за последние десятилетия".

"Россия накопила беспрецедентную со времен "холодной войны" военную силу в Украине и вокруг нее. Теперь все готово к новому нападению. Но у России еще есть время отступить от пропасти, перестать готовиться к войне и начать работать над мирным решением", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили о начало возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

После чего в Кремле назвали информацию о возможном нападение России на Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе".

Добавим, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации безопасности и добавил, что дипломатия продолжает этому способствовать.

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