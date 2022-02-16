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РФ объявила об отводе части войск из оккупированного Крыма: видео

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Крым, Среда 16 февраля 2022 09:14
РФ объявила об отводе части войск из оккупированного Крыма: видео Фото: РФ объявила об отводе части войск из оккупированного Крыма (mil.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны России заявили, что военная техника подразделений Южного военного округа покинула оккупированный Крым после "учений". Она возвращается к местам постоянной дислокации по мосту через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости", которое цитирует ведомство.

"Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути к ППД (пункта постоянной дислокации - ред.) после завершения плановых учений", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что бронетехнику, а именно: танки, БМП и самоходные артиллерийские установки - погрузили на специальные железнодорожные платформы.

Напомним, в Минобороны РФ вчера сообщили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ, в связи с отводом части российских войск от границ Украины, пока нет

Как позже сообщил РБК-Украина источник, Украина не фиксирует у своей границы ударные группировки Вооруженных сил РФ, а количества войск недостаточно для масштабного вторжения.

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