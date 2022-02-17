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Росія нарощує війська на кордоні з Україною, - розвідка Британії

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Лондон, Четвер 17 лютого 2022 01:28
Росія нарощує війська на кордоні з Україною, - розвідка Британії Фото: Росія нарощує війська на кордоні з Україною (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Глава військової розвідки Британії генерал Джим Хокенхалл заявив, що Росія все ще продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. За його словами, у РФ є на місці достатньо військової сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Він зазначив, що Британія не бачить свідчень того, що РФ відводить війська від кордону України.

"Всупереч своїм твердженням, Росія продовжує нарощувати свої військові можливості на кордоні з Україною. У тому числі в це входять позиції для додаткових броньованих машин, вертольоти і польові госпіталі, які прямують у бік українського кордону", - заявив генерал.

Нагадаємо, 16 лютого Міністерство оборони Росії заявило про відведення частини військ з окупованого Криму.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що заяви Росії щодо відведення військ ще нічого не значать.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України поки немає.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що згідно зі звітом розвідки немає доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

Зазначимо, російська сторона заявила про відведення частини військ з окупованого Криму.

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