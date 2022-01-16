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Россия намекала на переговорах о планах разместить ядерные ракеты возле США, - NYT

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Вашингтон, Воскресенье 16 января 2022 18:53
Россия намекала на переговорах о планах разместить ядерные ракеты возле США, - NYT Фото: Россия намекала о возможности разметить свои ядерные ракеты возле США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представители российской делегации на переговорах о так называемых "гарантиях безопасности" намекали на возможность размещения ядерных ракет возле США. Как отмечают журналисты, подобные планы напоминают Карибский кризис начала 60-х годов прошлого века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, российские дипломаты на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" прямо не говорили о планах Москвы разместить ядерные ракеты возле американского побережья. Однако представители России намекали на такую возможность.

Насколько серьезны такие планы России, отмечает издание, пока сказать нельзя. При этом отмечается, что такие намеки могут быть попыткой запугать США и их союзников, чтобы они приняли российские требования.

Как отмечается в статье, подобные намерения России напоминают Карибский кризис*, который произошел в начале 60-х годов прошлого века.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил возможность размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров по "гарантиям безопасности".

Отметим, 10, 12 и 13 января прошли переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по "гарантиям".

Как сообщало РБК-Украина, Россия осталась недовольна результатами этих переговоров.

*Карибский кризис произошел в октябре 1962 года между Советским Союзом и США. СССР тайно разметил на Кубе ядерные ракеты, системы ПВО и воинские подразделения.

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