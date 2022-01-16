Россия намекала на переговорах о планах разместить ядерные ракеты возле США, - NYT

Представители российской делегации на переговорах о так называемых "гарантиях безопасности" намекали на возможность размещения ядерных ракет возле США. Как отмечают журналисты, подобные планы напоминают Карибский кризис начала 60-х годов прошлого века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным издания, российские дипломаты на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" прямо не говорили о планах Москвы разместить ядерные ракеты возле американского побережья. Однако представители России намекали на такую возможность.

Насколько серьезны такие планы России, отмечает издание, пока сказать нельзя. При этом отмечается, что такие намеки могут быть попыткой запугать США и их союзников, чтобы они приняли российские требования.

Как отмечается в статье, подобные намерения России напоминают Карибский кризис*, который произошел в начале 60-х годов прошлого века.