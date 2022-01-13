В МИД России допустили возможность размещения военных на Кубе и в Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров по "гарантиям безопасности" . Принятие решения дипломат связал с действиями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", - цитирует агентство ответ Рябкова на соответствующий вопрос.

Дипломат добавил, что решение о размещении российских военных на Кубе и в Венесуэле зависит от действий США. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему. Например, о возможности задействования военно-морского флота РФ.