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Росія натякала на переговорах про плани розмістити ядерні ракети біля США, - NYT

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Вашингтон, Неділя 16 січня 2022 18:53
Росія натякала на переговорах про плани розмістити ядерні ракети біля США, - NYT Фото: Росія натякала про можливість розмітити свої ядерні ракети біля США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представники російської делегації на переговорах про так звані "гарантії безпеки" натякали на можливість розміщення ядерних ракет біля США. Як зазначають журналісти, подібні плани нагадують Карибську кризу початку 60-х років минулого століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, російські дипломати на переговорах з США і НАТО щодо "гарантій безпеки" прямо не говорили про плани Москви розмістити ядерні ракети біля американського узбережжя. Однак представники Росії натякали на таку можливість.

Наскільки серйозні такі плани Росії, зазначає видання, поки сказати не можна. При цьому наголошується, що такі натяки можуть бути спробою залякати США і їх союзників, щоб вони прийняли Російські вимоги.

Як зазначається у статті, подібні наміри Росії нагадують Карибську кризу*, яка сталася на початку 60-х років минулого століття.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков допустив можливість розміщення російських ракет на Кубі і у Венесуелі в разі провалу переговорів щодо "гарантій безпеки".

Зазначимо, 10, 12 і 13 січня пройшли переговори Росії з США, НАТО і ОБСЄ щодо "гарантій".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія залишилася незадоволена результатами цих переговорів.

* Карибська криза сталася в жовтні 1962 року між Радянським Союзом і США. СРСР таємно розмітив на Кубі ядерні ракети, системи ППО і військові підрозділи.

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