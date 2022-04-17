Россия может начать новое наступление в Украине в ближайшие дни, - NBC

Россия может начать следующую фазу своей военной кампании против Украины уже в это воскресенье или в начале следующей недели, считают в министерстве обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC News .

Как отмечают двое высокопоставленных представителя Пентагона, Украина подвергается интенсивными артиллерийскими обстрелами со стороны оккупантов.

Официальные лица Минобороны США на условиях анонимности рассказали, что Штаты работают над тем, чтобы убедить союзников отправить нашей стране больше боеприпасов перед тем, как наступление РФ усилится. Эскалация, по оценкам США, может произойти в ближайшие дни.

Такой прогноз представителей Пентагона был дан после прогремевших взрывов на окраине Киева рано утром в субботу. Тогда в результате удара по Дарницкому району столицы 16 апреля один человек погиб, несколько получили ранения.

В мэрии Харькова сообщали, что в субботу в результате ракетных ударов погибли 3 человека и 34 получили ранения. По данным организации, в результате одного из нападений были ранены 4 члена World Central Kitchen.

Кроме того, глава Львовской областной военной администрации информировал, что Львов подвергся вражескому авианалету, и тогда системы ПВО сбили 4 крылатые ракеты. Сообщений о пострадавших не поступало.

Атаки были совершены после того, как министерство обороны РФ пообещало увеличить количество ракетных ударов после того, как в четверг был потоплен ее флагманский корабль "Москва" в Черном море.