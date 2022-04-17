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Уничтожение крейсера "Москва" стало стратегическим успехом украинцев, - Минобороны Австрии

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 06:52
Уничтожение крейсера "Москва" стало стратегическим успехом украинцев, - Минобороны Австрии Фото: ракетный крейсер "Москва" ЧФ РФ (ru.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Потеря Россией флагмана ЧФ крейсера "Москва" в результате поражения двумя ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун", выпущенными ВСУ, стала самой серьезной неудачей армии РФ в ее войне против Украины, считает глава отдела базового планирования в министерстве обороны Австрии генерал-майор Бруно Хофбауэр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Oberösterreichische Nachrichten.

Военно-морской эксперт отмечает, что ВМФ России мог сильно недооценить возможности защитников Украины, поэтому оставил крейсер в прибрежных водах, а не в открытом море.

Он обратил внимание, что корабли типа "Москва" в первую очередь предназначались для создания противовоздушного щита авианосцев, но являются легкой мишенью вблизи побережья.

"Украинцы нанесли массированный удар по самолюбию россиян, но они преуспели и в стратегическом плане", - сказал Хофбауэр.

Так, после ликвидации "Москвы" боевые возможности РФ сократились. Эксперт считает, что о морской десантной операции российских войск в районе Одессе в ближайшее время не может быть и речи, учитывая вероятность, что ВСУ заминировали побережье.

Затопление крейсера "Москва" стала вторым случаем уничтожения военного корабля таких размеров со времен Второй мировой войны. В последний раз это произошло 2 мая 1982 года во время Фолклендской войны, когда британская подводная лодка отправила на дно моря аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".

После потери РФ единственного крейсера Черноморского флота "Москва" в его составе осталось 6 подводных лодок, 5 фрегатов, 35 кораблей охраны и береговой обороны и 10 десантно-транспортных кораблей.

Помимо ЧФ, у россиян есть Северный флот (с двумя крейсерами), Тихоокеанский флот (с одним крейсером) и Балтийский флот.

Справка: ракетный крейсер "Москва" имела 187 метров в длину и 20,8 метра в ширину. Корабль был построен в 1979 году. Экипаж насчитывает 500 военнослужащих.

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником. Позже глава Одесской военной администрации заявил, что крейсер "Москва" догорает в Черном море.

Напомним также, что Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что корабль "Москва" утонул.

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