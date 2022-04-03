В результате вражеского обстрела в Харькове погибли 7 человек, еще 34 - ранены
В Харькове в результате вражеского обстрела жилых домов в Слободском районе города сегодня около шести вечера, по предварительной информации, погибли 7 человек и еще 34 получили ранения.
Об этом 3 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.
При процессуальном руководстве прокуратуры следователи СВ Управления СБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, около 18:00 3 апреля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова. Было повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.
"По предварительной информации, погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 апреля российские оккупанты снова обстреляли Дергачи Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
Ранее сообщалось, что ночью 2 апреля российские захватчики нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Также мы писали, что днем 2 апреля обстрелу подвергся Миргород Полтавской области.
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