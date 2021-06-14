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Россия и Китай пытаются "вбить клин" в солидарность НАТО, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия и Китай пытаются "вбить клин в солидарность" НАТО и это одна из главных угроз существования Альянса. Сила блока заключается в единстве всех его членов.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга после саммита НАТО.

"НАТО держится вместе – так мы встречали каждую угрозу в пролом. Это наша главная сила, когда мы встречаем вызовы будущего", – сказал Байден.

Среди главных угроз НАТО президент США указал на попытки России и Китая "вбить клин в трансатлантическую солидарность".

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня сегодняшнего саммита был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина. Главные тезисы встречи читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны". Российский лидер также заявил, что не понимает, зачем этот альянс до сих пор существует.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит курс на внедрение реформ для членства в НАТО. Таким заявлением он отреагировал на призыв лидеров государств НАТО после саммита в Брюсселе.

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Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитай