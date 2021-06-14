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НАТО подтверждает обещание принять Украину через ПДЧ, но настаивает на реформах

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Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 18:16
НАТО подтверждает обещание принять Украину через ПДЧ, но настаивает на реформах Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Саммит НАТО, который сегодня прошел в Брюсселе, подтверждает решение Бухарестского саммита 2008 года о намерении в будущем принять Украину. При этом Киеву нужно сосредоточиться на реформах.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса через План действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой части этого процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству", - говорится в документе.

Также страны-участницы НАТО выступили в поддержку права Украины самостоятельно определять свое будущее и свой внешнеполитический курс.

В документе говорится, что ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО - Украина (NUC) остаются механизмом, с помощью которого продвигаются направленные на евроатлантическую интеграцию реформы.

"Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках NUC, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов НАТО", - отметили в альянсе и призвали завершить антикоррупционную реформу, реформу децентрализации, СБУ и другие.

Кроме того, подчеркивается, что статус Украины как партнера по расширенным возможностям придает дополнительный сотрудничеству с НАТО.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Он также добавил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно ПДЧ.

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