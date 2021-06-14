RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія і Китай намагаються "вбити клин" в солідарність НАТО, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія і Китай намагаються "вбити клин в солідарність" НАТО і це одна з головних загроз існування Альянсу. Сила блоку полягає в єдності всіх його членів.

Про це заявив президент США Джо Байден в ході брифінгу після саміту НАТО.

"НАТО тримається разом - так ми зустрічали кожну загрозу в пролом. Це наша головна сила, коли ми зустрічаємо виклики майбутнього", – сказав Байден.

Серед головних загроз НАТО президент США вказав на спроби Росії і Китаю "вбити клин в трансатлантичну солідарність".

Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. На порядку денному сьогоднішнього саміту була низка нагальних питань, у тому числі і Україна. Головні тези зустрічі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни". Російський лідер також заявив, що не розуміє, навіщо цей альянс досі існує.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить курс на впровадження реформ для членства в НАТО. Такою заявою він відреагував на заклик лідерів держав НАТО після саміту в Брюсселі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКитай