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Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны"

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 16:47
Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны" Фото: Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны" (kremlin.ru)
Автор: Андрей Василюк

Президент России Владимир Путин назвал НАТО пережитком холодной войны. Он заявил, что ему непонятно, "зачем он существует на сегодняшний день".

Об этом Путин сказал в интервью телеканалу NBC, расшифровка которого опубликована на сайте Кремля.

"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли", - сказал Путин.

По его словам, Россия исходит из того, что НАТО - это военная организация и союзники Соединённых Штатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий относительно членства в НАТО для Украины. Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины.

Зеленский в день саммита НАТО отметил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что сегодня на саммите НАТО не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов. Альянс исходит из того, что Украине и Грузии нужно сосредоточиться на реформах и тогда вопрос присоединения решится сам собой. А пока среди стран-участниц нет единой позиции по поводу предоставления Украине ПДЧ.

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