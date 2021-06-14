Мы продолжим курс на реформы для вступления в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит курс на внедрение реформ для членства в НАТО. Таким заявлением он отреагировал на призыв лидеров государств НАТО после саммита в Брюсселе .

В своем коммюнике по результатам саммита лидеры государств НАТО приветствовали значительные евроатлантические реформы Украины и пообещали помочь в проведение реформ в секторе безопасности и обороны.

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам взаимосовместимости с государствами - членами НАТО", - заявил в ответ на это Зеленский.