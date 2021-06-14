ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия и Китай пытаются "вбить клин" в солидарность НАТО, - Байден

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 23:17
Россия и Китай пытаются "вбить клин" в солидарность НАТО, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия и Китай пытаются "вбить клин в солидарность" НАТО и это одна из главных угроз существования Альянса. Сила блока заключается в единстве всех его членов.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга после саммита НАТО.

"НАТО держится вместе – так мы встречали каждую угрозу в пролом. Это наша главная сила, когда мы встречаем вызовы будущего", – сказал Байден.

Среди главных угроз НАТО президент США указал на попытки России и Китая "вбить клин в трансатлантическую солидарность".

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня сегодняшнего саммита был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина. Главные тезисы встречи читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны". Российский лидер также заявил, что не понимает, зачем этот альянс до сих пор существует.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит курс на внедрение реформ для членства в НАТО. Таким заявлением он отреагировал на призыв лидеров государств НАТО после саммита в Брюсселе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай
NEWS
Мы продолжим курс на реформы для вступления в НАТО, - Зеленский
Мы продолжим курс на реформы для вступления в НАТО, - Зеленский
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков