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Росія і Китай намагаються "вбити клин" в солідарність НАТО, - Байден

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Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 23:17
Росія і Китай намагаються "вбити клин" в солідарність НАТО, - Байден Фото: президент США Джо Байден(Alex Wong / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія і Китай намагаються "вбити клин в солідарність" НАТО і це одна з головних загроз існування Альянсу. Сила блоку полягає в єдності всіх його членів.

Про це заявив президент США Джо Байден в ході брифінгу після саміту НАТО.

"НАТО тримається разом - так ми зустрічали кожну загрозу в пролом. Це наша головна сила, коли ми зустрічаємо виклики майбутнього", – сказав Байден.

Серед головних загроз НАТО президент США вказав на спроби Росії і Китаю "вбити клин в трансатлантичну солідарність".

Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. На порядку денному сьогоднішнього саміту була низка нагальних питань, у тому числі і Україна. Головні тези зустрічі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни". Російський лідер також заявив, що не розуміє, навіщо цей альянс досі існує.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить курс на впровадження реформ для членства в НАТО. Такою заявою він відреагував на заклик лідерів держав НАТО після саміту в Брюсселі.

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