Росія і Китай намагаються "вбити клин" в солідарність НАТО, - Байден
Росія і Китай намагаються "вбити клин в солідарність" НАТО і це одна з головних загроз існування Альянсу. Сила блоку полягає в єдності всіх його членів.
Про це заявив президент США Джо Байден в ході брифінгу після саміту НАТО.
"НАТО тримається разом - так ми зустрічали кожну загрозу в пролом. Це наша головна сила, коли ми зустрічаємо виклики майбутнього", – сказав Байден.
Серед головних загроз НАТО президент США вказав на спроби Росії і Китаю "вбити клин в трансатлантичну солідарність".
Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. На порядку денному сьогоднішнього саміту була низка нагальних питань, у тому числі і Україна. Головні тези зустрічі читайте в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни". Російський лідер також заявив, що не розуміє, навіщо цей альянс досі існує.
Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить курс на впровадження реформ для членства в НАТО. Такою заявою він відреагував на заклик лідерів держав НАТО після саміту в Брюсселі.