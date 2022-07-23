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Россия использует еду как оружие: посол США об утреннем обстреле Одессы

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные игнорируя вчерашние договоренности по "зерновому коридору" нанесли ракетный удар по порту в Одессе. Россия продолжает использовать еду как оружие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности", - написала посол.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня с утра в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Позже стало, что оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

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