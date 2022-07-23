Росія використовує їжу як зброю: посол США про ранковий обстріл Одеси

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - написала посол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні з ранку в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало, що окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

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