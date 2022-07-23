RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія використовує їжу як зброю: посол США про ранковий обстріл Одеси

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові ігноруючи вчорашні домовленості щодо "зернового коридору", завдали ракетного удару по порту в Одесі. Росія продовжує використовувати їжу як зброю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - написала посол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні з ранку в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало, що окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаСполучені Штати Америки