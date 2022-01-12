ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия не имеет права это решать: Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Новина українською →
Среда 12 января 2022 15:53
Россия не имеет права это решать: Столтенберг о вступлении Украины в НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не имеет права влиять на вопрос вступления Украины в НАТО. Это будет решать только Альянс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресконференции.

По словам Столтенберга, Россия не распоряжается правом вето относительно политики открытых дверей Альянса и вопроса вступления Украины в НАТО.

"Что касается членства и политики открытых дверей - все страны-участницы НАТО привержены тому, что только Украина и 30 стран-участниц будут решать, когда Украина может вступить в НАТО. И, конечно, у России нет права вето по этому вопросу", - заявил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация требует "железобетонных гарантий" от НАТО относительно невступления Украины в Альянс.

Между тем Соединенные Штаты Америки уверяют в том, что не разрешат другими странами закрывать двери в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Украина Йенс Столтенберг
NEWS
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
DAILY
Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID