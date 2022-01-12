Росія не має права це вирішувати: Столтенберг про вступ України в НАТО

Російська Федерація не має права впливати на питання вступу України в НАТО. Це вирішуватиме лише Альянс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.

За словами Столтенберга, Росія не розпоряджається правом вето щодо політики відкритих дверей Альянсу та питання вступу України в НАТО. "Щодо членства та політики відкритих дверей - всі країни-учасниці НАТО віддані тому, що лише Україна та 30 країн-учасниць вирішуватимуть, коли Україна може вступити до НАТО. І, звичайно, Росія не має права вето з цього питання", - заявив Столтенберг.