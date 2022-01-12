ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія не має права це вирішувати: Столтенберг про вступ України в НАТО

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 15:53
Росія не має права це вирішувати: Столтенберг про вступ України в НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація не має права впливати на питання вступу України в НАТО. Це вирішуватиме лише Альянс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.

За словами Столтенберга, Росія не розпоряджається правом вето щодо політики відкритих дверей Альянсу та питання вступу України в НАТО.

"Щодо членства та політики відкритих дверей - всі країни-учасниці НАТО віддані тому, що лише Україна та 30 країн-учасниць вирішуватимуть, коли Україна може вступити до НАТО. І, звичайно, Росія не має права вето з цього питання", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація вимагає "залізобетонних гарантій" від НАТО щодо невступу України до Альянсу.

Тим часом Сполучені Штати Америки запевняють у тому, що не дозволять іншими країнами зачиняти двері в НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Україна Єнс Столтенберг
NEWS
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
DAILY
Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID