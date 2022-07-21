Генерал США рассказал, удалось ли РФ уничтожить хотя бы один HIMARS в Украине
Российской армии еще ни разу не удалось уничтожить американские ракетные системы HIMARS, которыми ВСУ уничтожают военные склады в тылу оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге.
Он рассказал, что помимо HIMARS от США, Украина получает дальнобойную артиллерию и от других стран, в частности, от Великобритании.
"На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное", - сказал Милли.
Также генерал отметил, что украинские войска очень эффективно используют HIMARS и аналогичные системы. По его словам, у Украины есть "отличные артиллеристы".
Напомним, США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.
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