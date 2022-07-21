Генерал США рассказал, удалось ли РФ уничтожить хотя бы один HIMARS в Украине

Российской армии еще ни разу не удалось уничтожить американские ракетные системы HIMARS, которыми ВСУ уничтожают военные склады в тылу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге .

Он рассказал, что помимо HIMARS от США, Украина получает дальнобойную артиллерию и от других стран, в частности, от Великобритании.

"На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное", - сказал Милли.

Также генерал отметил, что украинские войска очень эффективно используют HIMARS и аналогичные системы. По его словам, у Украины есть "отличные артиллеристы".