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Дешевле яхты олигарха. Подоляк посчитал, сколько стоит огневой паритет Украины в войне

Новина українською →
Украина, Вторник 23 августа 2022 14:38
Дешевле яхты олигарха. Подоляк посчитал, сколько стоит огневой паритет Украины в войне Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Для того чтобы Украина достигла огневого паритета в войне с Россией, нужно 50 HІMARS, а это по стоимости меньше, чем цена яхты олигарха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"1 система HIMARS - 4 млн долларов, 50 систем - 200 млн долларов + боеприпасы. Цена достижения огневого паритета и уничтожения российского армейского материально-технического обеспечения меньше, чем... яхта российского олигарха", - говорит он.

По мнению Подоляка, это не огромные деньги, но это то, что "полностью изменило бы ход этой войны".

Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.

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