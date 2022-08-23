Дешевле яхты олигарха. Подоляк посчитал, сколько стоит огневой паритет Украины в войне
Для того чтобы Украина достигла огневого паритета в войне с Россией, нужно 50 HІMARS, а это по стоимости меньше, чем цена яхты олигарха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
"1 система HIMARS - 4 млн долларов, 50 систем - 200 млн долларов + боеприпасы. Цена достижения огневого паритета и уничтожения российского армейского материально-технического обеспечения меньше, чем... яхта российского олигарха", - говорит он.
По мнению Подоляка, это не огромные деньги, но это то, что "полностью изменило бы ход этой войны".
Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.
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