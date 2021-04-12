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Россия отказалась объяснить Украине причины стягивания войск у границы

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 09:59
Россия отказалась объяснить Украине причины стягивания войск у границы Фото: в МИД Украины призвали Россию отвести войска от украинских границ (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление РФ на Украину.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД заявили, что направили российской стороне официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно стягивании военных РФ вдоль границы с Украиной.

"К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленных на снижение напряжения безопасности, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", - добавили в министерстве.

Отказ Москвы выполнять положения Венского документа ОБСЕ про меры укрепления доверия и безопасности в МИД считают "очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины".

"Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Напомним, Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

При этом в Белом доме заявили, что Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

В свою очередь в Кремле заявили, что стягивание войск происходит в связи с "возможной угрозой России из-за эскалации ситуации на Донбассе".

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