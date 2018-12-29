Боевики обстреляли военных возле поселка на Донбассе, нарушив перемирие

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных с начала суток нет

С начала субботы, 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) обстреляли украинских военных, нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает РБК-Украина с о ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что было согласовано ввести режим тишины на период зимних праздников по всей линии боевого столкновения.

"В течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Зализне на Горловском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - отметили в ООС.

Также добавили, что за прошедшие сутки, 28 декабря, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях", - сообщили в пресс-центре.

В результате обстрелов в течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения. В ответ на провокации противника военные применяли дежурные огневые средства.

"По данным разведки, 28 декабря одного оккупанта были уничтожены и двое ранены", - резюмировали в ООС.

Напомним, на Донбассе начиная с полуночи 29 декабря 2018 года, начал действовать режим тишины в связи с грядущими зимними праздниками. Как сообщили в штабе ООС, боевики на Донбассе вечером в пятницу, 28 декабря, обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных и обвинить их в нарушении режима тишины.