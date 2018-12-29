Полторак назвал провокацией информацию РФ о химическом оружии на Донбассе

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины не планируют осуществлять наступление

Степан Полторак опроверг распространенную в российских СМИ информацию о том, что на Донбасс якобы завозят химическое оружие. Об этом журналистам рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Это провокация и диверсия (информация о химическом оружии, - ред.). Вооруженные силы не планировали, не планируют и не будут планировать такие провокации. Вооруженные силы Украины не планируют осуществлять наступление, по крайней мере в ближайшее время. Последняя договоренность о перемирии, которая началась сегодня в ноль часов, уже нарушена", - сообщил Полторак.

Напомним, российские СМИ ранее распространили информацию о том, что Украина якобы завезла на подконтрольную территорию Донбасса бочки с ядовитым химическим веществом.

Так, сегодня в Министерстве обороны на церемонии увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Полторак заявил, что с 1 января Минобороны должно начать работать с новой философией и структурой, новыми полномочиями.

После церемонии Полторак объяснил необходимость прохода кораблей по Керченскому проливу. Он отметил, что ни у кого нет сомнения, что часть Азовского моря является украинской территории, и Украина имеет право на прохождение частью его.