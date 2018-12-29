ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Полторак назвал провокацией информацию РФ о химическом оружии на Донбассе

Новости » Политика    29.12.2018 - 11:46
Полторак назвал провокацией информацию РФ о химическом оружии на Донбассе
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины не планируют осуществлять наступление

Степан Полторак опроверг распространенную в российских СМИ информацию о том, что на Донбасс якобы завозят химическое оружие. Об этом журналистам рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Это провокация и диверсия (информация о химическом оружии, - ред.). Вооруженные силы не планировали, не планируют и не будут планировать такие провокации. Вооруженные силы Украины не планируют осуществлять наступление, по крайней мере в ближайшее время. Последняя договоренность о перемирии, которая началась сегодня в ноль часов, уже нарушена", - сообщил Полторак.

Напомним, российские СМИ ранее распространили информацию о том, что Украина якобы завезла на подконтрольную территорию Донбасса бочки с ядовитым химическим веществом.

Так, сегодня в Министерстве обороны на церемонии увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Полторак заявил, что с 1 января Минобороны должно начать работать с новой философией и структурой, новыми полномочиями.

После церемонии Полторак объяснил необходимость прохода кораблей по Керченскому проливу. Он отметил, что ни у кого нет сомнения, что часть Азовского моря является украинской территории, и Украина имеет право на прохождение частью его.

Меркель призвала Путина освободить украинских моряков Боевики обстреляли военных возле поселка на Донбассе, нарушив перемирие
Новости Украины ДонбасспропагандаПолторакагрессия РФхимическое оружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь