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Боевики накапливают вооружение на Луганском направлении

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 13:16
Боевики накапливают вооружение на Луганском направлении
Фото: российская техника (mil.ru)

Боевики нарушают, определенные Минскими договоренностями, линии отвода тяжелого вооружения

По данным отчета СММ ОБСЕ 26 декабря этого года, мини-БПЛА Миссии зафиксировал на юго-западе от Луганска, вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу операции Объединенных сил.

В пресс-службе сообщают, что боевики нарушают, определенные Минскими договоренностями, линии отвода тяжелого вооружения. А также пренебрегают местам хранения вооружения за пределами линий отвода.

"Так, неподалеку от Бугаевки, 12 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 14 буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм), которые принадлежат наемникам вооруженных формирований Российской Федерации. А вблизи Хрустального (бывший Красный Луч) сосредоточены 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм).

Того же дня, по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения, а именно возле Бугаевки зафиксировано 8 танков (Т-64), 3 зенитные ракетные комплексы (9К35 "Стрела-10"), 5 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) и один противотанковый ракетный комплекс (вероятно, 9П148 "Конкурс", 135 мм). Возле Шимшиновки оккупанты держат 11 танков (Т-72).

"26 декабря наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает 14 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируваних гаубиц (девять Д-30 и 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 5 РСЗО (БМ-21). Отмечено, что трех самоходных гаубиц (2С1) не хватает впервые. К тому же, там впервые зафиксировано наличие новой единицы вооружения", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала субботы, 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил обстреляли украинских военных, нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы.

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