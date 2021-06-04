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Россия готова дальше реализовать подобные "Северному потоку-2" проекты, - Путин

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Москва, Пятница 04 июня 2021 15:25
Россия готова дальше реализовать подобные "Северному потоку-2" проекты, - Путин Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия готова и дальше реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные "Северному потоку-2". По этому газопроводу уже завершена укладка первой нитки.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает "РИА Новости".

По его словам, работы по строительству второй нитки "Северного потока-2" продолжаются.

"Мы готовы и дальше реализовать проекты, подобные "Северному потоку-2", - заявил Путин.

Отметим, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2". Она заявила, что российский газопровод угрожает Украине.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена отказалась ужесточать санкции против газопровода.

Ранее украинский посол Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние российскому газопроводу "Северный поток-2".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что только США могут не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Глава государства призвал администрацию президента США не давать "оружие" России.

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