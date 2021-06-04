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Росія готова далі реалізувати подібні "Північному потоку-2" проекти, - Путін

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Москва, П'ятниця 04 червня 2021 15:25
Росія готова далі реалізувати подібні "Північному потоку-2" проекти, - Путін Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія готова і далі реалізовувати із зарубіжними партнерами проекти, подібні "Північному потоку-2". По цьому газопроводу вже завершено укладання першої нитки.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє "РИА Новости".

За його словами, роботи з будівництва другої нитки "Північного потоку-2" тривають.

"Ми готові і далі реалізувати проекти, подібні "Північному потоку-2", - заявив Путін.

Відзначимо, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що в цьому році США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена відмовилась посилювати санкції проти газопроводу.

Раніше український посол Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння російському газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Глава держави закликав адміністрацію президента США не давати "зброю" Росії.

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