Зеленский призвал США остановить "Северный поток-2": не давайте оружие врагу

Президент Владимир Зеленский заявил, что только США могут не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2" . Глава государства призвал администрацию президента США не давать "оружие" России.

Президент Украины отметил, что российский газопровод является оружием, которое сегодня Европа дает Кремлю в руки.

"Северный поток-2" - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что после запуска "Северного потока-2" Россия может отключить Украину от поставок газа, в результате чего украинский бюджет потеряет 3 млрд долларов в год.

"Нам нечем будет платить за украинскую армию", - сказал он.

Зеленский отметил, что вопрос "Северного потока-2" актуален накануне встречи президентов США и России, поэтому Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.