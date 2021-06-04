Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2"

По его словам, укладка первой нитки была завершена 2,5 часов назад.

"2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода Северного потока - 2, осталось с немецкой и с российской сторон трубы приподнять и сварить", - заявил Путин.

Он также сообщил о завершении линейной работы по газопроводу, включая морскую часть.

В Кремле ранее заявили, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода "Северный поток-2".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Такой формат можно было бы объединить с нормандским, а в его рамках рассматривали бы не только Донбасс, но и возвращение оккупированного Крыма и тему "Северного потока-2".