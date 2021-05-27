Посол обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2"
Посол Украины в США Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2". Это произошло во время ее онлайн-встречи с сопредседателями Конгрессового украинского кокуса.
Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
Сообщается, что отдельное внимание во время встречи было сосредоточено на вопросе противодействия строительству трубопровода "Северный поток-2" и гибридным атакам со стороны России.
"Маркарова отметила важную роль санкционного давления и риски от этого газопровода не только для Украины, но и энергетической стабильности и безопасности Европы и черноморского региона", - говорится в сообщении.
Конгрессмены отметили сохранении двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе и совместной работы в противодействии вызовам российской агрессии, а также в содействии экономическому и социальному развитию Украины для улучшения благосостояния украинских граждан.
Также стороны обсудили ряд вопросов по стратегическому партнерству Украины и США, в частности, усиление украинского-американского оборонного сотрудничества и безопасности помощи Украине, процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции.
Отмечается, что во встрече приняли участие конгресвумен Марси Каптур, конгрессмены Энди Харрис, Брайан Фитцпатрик и Майк Квигли, помощники членов кокуса.
Ранее противостояние строительству "Северного потока-2" обсудил с конгрессменами министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он обсудил этот вопрос с сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе Брайаном Фитцпатриком.
Ранее сообщалось, когда Зеленский может встретиться с Байденом. Об этом сообщили в ОП.