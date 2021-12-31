"Россия не может двигаться по Украине": Байден рассказал о разговоре с Путиным

Вчера, 30 декабря, состоялся очередной телефонный разговор президентів России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Последний предостерег главу Кремля от дальнейшей военной агрессии против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Байден рассказал журналистам, что во время телефонного разговора с Путиным, он дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась 30 декабря.
Ожидается, что 2 января глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Также Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном будущие дипломатические переговоры США и России.