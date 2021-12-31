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"Росія не може рухатися по Україні": Байден розповів про розмову з Путіним

Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 30 грудня, відбулася чергова телефонна розмова президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Останній застеріг голову Кремля від подальшої військової агресії проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден розповів журналістам, що під час телефонної розмови з Путіним, він дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні".

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці телефонної розмови Володимира Путіна та Джо Байдена, яка відбулась 30 грудня.

Очікується, що 2 січня голова Білого дому зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Також Зеленський обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном майбутні дипломатичні переговори США і Росії.

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