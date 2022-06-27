Россию должны объявить врагом НАТО официально. Польша выступила с важной инициативой
Польша ожидает, что Мадридский саммит НАТО официально признает Россию как врага НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы бюро нацбезопасности Польши Павла Солоха в эфире телеканала Polsat.
"Сам саммит НАТО - это элемент процесса, но он должен дать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, и мы этого однозначно ожидаем, определить Россию как врага", - сказал Солох.
Солох предполагает, что в закрытой части стратегии НАТО "будет послан сигнал в отношении России".
"Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил глава бюро нацбезопасности Польши.
При этом Польша ждет принятия решений, которые приведут "к увеличению военного присутствия НАТО".
Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет особых ожиданий от предстоящего саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 29-30 июня.
Напомним, саммит НАТО в Мадриде рассмотрит новую стратегическую концепцию с учетом изменений в европейской и мировой безопасности, подтвердит единство союзников и политику "открытых дверей". Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите.
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