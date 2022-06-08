"Я буду счастлив, если ошибусь". Кулеба об ожиданиях от саммита НАТО в Мадриде
У Украины нет особых ожиданий от предстоящего саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 29-30 июня.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге для украинских журналистов, передает РБК-Украина.
"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Я буду очень приятно удивлен, я буду счастлив, если я ошибусь в своих ожиданиях", - сказал глава МИД, имея в виду шанс на изменение позиции НАТО относительно членства Украины в Альянсе.
По словам Кулебы, формат участия Украины в этом саммите сейчас прорабатывается с испанской стороной.
Как сообщалось, саммит НАТО в Мадриде рассмотрит новую стратегическую концепцию с учетом изменений в европейской и мировой безопасности, подтвердит единство союзников и политику "открытых дверей". Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите.
Кроме того, ранее стало известно, что страны НАТО готовы предоставлять поддержку Украине по сдерживанию российской агрессии до момента победы ВСУ. Однако альянс не станет стороной конфликта.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина не будет воспринимать никаких альтернатив предоставления статуса кандидата в члены ЕС. А нежелание отдельных стран-членов Евросоюза предоставлять нашей стране такой статус - это больше психологический барьер, чем рационально обоснованная позиция.
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