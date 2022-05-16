НАТО: саммит альянса в Мадриде подтвердит политику "открытых дверей"
Саммит НАТО в Мадриде рассмотрит новую стратегическую концепцию с учетом изменений в европейской и мировой безопасности, подтвердит единство союзников и политику "открытых дверей". Встреча запланирована в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО
По словам замгенсека Мирче Джоане, сейчас ведутся переговоры относительно новой концепции.
"Наши министры иностранных дел в Берлине предоставят дальнейшее политическое руководство, чтобы в Мадриде были приняты решительные и дальновидные документы в Мадриде, которые снова подтвердят единство и надежность НАТО и тот факт, что у альянса есть будущее", - сказал он.
Отвечая на вопрос грузинских журналистов о вероятном влиянии нынешней агрессии россии против Украины на перспективы Евроатлантической интеграции Грузии, замгенсека НАТО отметил, что альянс уважает право государств в Европе и по всему миру выбирать свой путь.
По его словам, это не предмет для вето с какой-либо стороны, и касается только обсуждения между соответствующей страной и организацией, к которой она хочет присоединиться.
"Мы находимся сейчас в момент серьезных перемен в европейской безопасности. НАТО сохраняет сильную позицию в поддержке Украины и в защите и обороне около 1 миллиарда человек, проживающих в наших странах-союзницах", - добавил замгенсека.
Ранее мы сообщали, что страны НАТО готовы предоставлять поддержку Украине по сдерживанию российской агрессии до момента победы украинских войск.
Также мы писали, что, по словам Йенса Столтенберга, НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако альянс не будет становиться стороной конфликта.
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